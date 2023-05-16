Экс-десантник попытался совершить суицид после отказа в отправке на СВО

Бывший десантник из Москвы попытался совершить суицид после отказа в отправке в зону специальной военной операции (СВО), где находится его брат. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, 37-летний экс-военный не смог вернуться в ряды Вооруженных сил России, так как комиссия выявила у него склонность к самоубийству. Мужчина тяжело воспринял это решение.

По данным канала, 15 мая москвича навещала знакомая, после ухода которой он и попытался покончить с собой, однако выжил. Сейчас жизни бывшего десантника ничего не угрожает.

Ранее в Москве попытался совершить самоубийство студент колледжа, получивший повестку на военные сборы. По словам матери 19-летнего мужчины, перед этим сын отправил ей прощальное сообщение с просьбой простить его, после чего он выключил телефон.