Госдума утвердила закон о денонсации ДОВСЕ

Депутаты Госдумы приняли закон о выходе России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе. Документ был внесён на рассмотрение 10 мая президентом Владимиром Путиным. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, теперь Россия сможет размещать своё вооружение там, где пожелает, в целях защиты национальных интересов. При этом будет увеличен «выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения». Напомним, что РФ ещё в 2007 году приостанавливала участие в ДОВСЕ, но страны НАТО так и не ратифицировали соглашение и не перешли к его исполнению.

Депутаты Государственной думы России единогласно приняли закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе. Также для России автоматически прекращается действие ряда связанных с ДОВСЕ международных договоров.

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Договор об обычных вооружённых силах в Европе был подписан в 1990 году и вступил в силу два года спустя. В нём содержатся положения о количественных ограничениях при размещении вооружений странами НАТО и членами Варшавского договора. В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый вариант ДОВСЕ с учётом расширения Североатлантического альянса и роспуска ОВД, однако ни одна из стран НАТО не ратифицировала этот вариант.

В 2007 году Россия была вынуждена объявить о моратории на исполнение условий соглашения «с целью побудить страны Запада изменить отношение к вопросам обеспечения европейской безопасности».

«За прошедшее с 2007 года время ситуация в Европе в области обычных вооружений заметно ухудшилась. США и их союзники проводят линию на военную конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями... Текущее положение дел требует принятия мер по денонсации Договора и начале внутригосударственных процедур по выходу из него Российской Федерации, по завершении которых депозитарию и другим государствам-участникам будет направлено соответствующее уведомление», — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, Вашингтон и Брюссель, одержимые идеей построения однополярного мира, разрушили глобальную систему обеспечения безопасности, продвигая якобы оборонительный блок НАТО на восток.

По его словам, Северноатлантический альянс оказался «волком в овечьей шкуре», только нападал, разрушая государства, в числе которых Югославия, Афганистан, Ливия, Ирак, Сирия.

«Вашингтон, используя НАТО, накачивая киевский террористический режим оружием, дестабилизирует ситуацию в мире, чтобы сохранить свою гегемонию. Провоцирует глобальную катастрофу», — написал он.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков указал, что возвращение к ДОВСЕ может произойти, если Запад откажется от своей враждебной политики и начнёт искать концептуально другие подходы.

«На военно-технические меры, в том числе возможное появление американских войск на территории Финляндии, мы найдём практический военно-технический ответ. И безопасность свою будем обеспечивать», — цитирует его РИА Новости.

Говоря о денонсации ДОВСЕ, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил: «Туда ему и дорога». По его словам, теперь Россия будет максимально увеличивать «выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения».

«Теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы», — написал он в своём Telegram-канале.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT назвал Договор об обычных вооружённых силах в Европе «мертворождённым».

«Мы его подписали и ратифицировали, а другая сторона не подписала и не ратифицировала», — напомнил эксперт, подчеркнув, что реальная военно-политическая ситуация «коренным образом изменилась».