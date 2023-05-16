Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием с моря и воздуха по ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар высокоточным оружием по подразделениям и объектам украинской армии. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его заявлению, удары наносились как с моря, так и с воздуха.

Согласно отчету генерал-лейтенанта Конашенкова, удар был успешен — все назначенные командованием объекты были поражены.

Он уточнил, что удары наносились по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и по местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поставленных Украине западными странами.

По сообщению МО, одной из уничтоженных целей был американский ЗРК Patriot в Киеве.

Ранее в начале мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС предпочел бы тратить бюджетные средства на своих граждан, а не отдавать Украине, однако у него «нет выбора».