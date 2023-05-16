Глава украинской разведки похвалил российские оборонительные линии

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов похвалили российские оборонительные линии, назвав их правильными и сильными. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».
«Оборону они построили эшелонированную, правильную, сильную оборону», — сказал Буданов, рассуждая о грядущем контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Также глава ГУР Украины признался в причастности Киева к подрывам медийных лиц в России. При этом он не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к покушению на писателя Захара Прилепина.