На Украине обвинили в госизмене командира сдавшихся в Мариуполе морпехов

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило в государственной измене начальника вещевой службы тыла 501-го отдельного батальона морской пехоты, который весной 2022 года сдался в плен Вооруженным силам России (ВС РФ) в Мариуполе. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

© Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться», — заявили в ГБР.

По сообщению ведомства, один из командиров ввел в заблуждение 277 украинских морпехов так, что те не осознавали, что направляются в плен.

«Военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен», — сообщили в ГБР, указав, что дело о дезертирстве личного состава батальона закрыто.