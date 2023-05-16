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Картаполов: Призванные на сборы резервисты не попадут в зону СВО

Призванные на сборы резервисты не попадут в зону специальной военной операции. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В Госдуме опровергли отправку резервистов в зону боевых действий
© РИА Новости

Также Картаполов рассказал, что повестки на военные сборы будут приходить резервистам в бумажном варианте, однако в некоторых регионах России их продублируют электронным способом. При этом он отдельно подчеркнул, что вручаться будут только бумажные повестки, поскольку электронную вариацию документа еще необходимо отладить.

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Президент России Владимир Путин 11 мая подписал указ о призыве на военные сборы россиян, которые числятся в запасе. Согласно документу, военные сборы проводятся в Вооруженных силах, Национальной гвардии, органах государственной охраны, а также органах ФСБ.

В начале мая правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. В документе назвали нецелесообразным предоставлять отсрочку от частичной мобилизации для неслуживших граждан в случае возникновения угроз военной безопасности.

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