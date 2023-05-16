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Пушилин: у российских сил есть инструкции по уничтожению танков Leopard

Российские военные проинструктированы и имеют понимание, как уничтожать немецкие танки Leopard.

Пушилин: у российских сил есть инструкции по уничтожению танков Leopard
© РИА Новости

Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, западная техника уже появилась на разных участках боевых действий в ДНР.

«Leopard ребята ждут, вся необходимая информация, все инструкции по уничтожению данных танков, конечно, уже у ребят присутствуют», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединённые Штаты собираются обучить украинских военных не только управлению танками Abrams, но и их обслуживанию.

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