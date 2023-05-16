Пушилин: у российских сил есть инструкции по уничтожению танков Leopard
Российские военные проинструктированы и имеют понимание, как уничтожать немецкие танки Leopard.
Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, западная техника уже появилась на разных участках боевых действий в ДНР.
«Leopard ребята ждут, вся необходимая информация, все инструкции по уничтожению данных танков, конечно, уже у ребят присутствуют», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединённые Штаты собираются обучить украинских военных не только управлению танками Abrams, но и их обслуживанию.