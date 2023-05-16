СМИ: авианосец ВМС США Nimitz прибыл в акваторию к юго-востоку от Тайваня

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Nimitz прибыла в Филиппинское море (к юго-востоку от Тайваня). Об этом во вторник написала газета Taiwan News.

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По ее данным, помимо флагмана, в авианосную ударную группу входят ракетный крейсер Bunker Hill, а также четыре эсминца с управляемым ракетным вооружением типа Arleigh Burke: Wayne Meyer, Decatur, Paul Hamilton и Chung-Hoon.