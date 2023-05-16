Польша предложила НАТО изменить процедуры безопасности после инцидента с ракетой

Власти Польши предложили НАТО изменить несколько действующих в альянсе процедур безопасности после ситуации вокруг обнаружения в лесу под городом Быдгощ обломков ракеты, предположительно, упавшей в середине декабря. Об этом сообщает во вторник радиостанция RMF.

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По данным радиостанции, этот вопрос президент Польши Анджей Дуда обсудил в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Первое предложение касается стандартизации поисковых процедур. Детали не приводятся. Сообщается, что генсек отреагировал положительно, предложив представить проект изменений.

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Второе предложение касается необходимости сделать выводы из того факта, что эту ракету не удалось перехватить. Системы ПВО работали, но не охватывали всю территорию страны.

"Эта ракета летела вне зоны их досягаемости", - цитирует радиостанция слова своего источника.

Также Дуда обсудил со Столтенбергом планы расширения сил быстрого реагирования НАТО. Польша хочет, чтобы эти силы были ориентированы на выполнение конкретных задач. Речь идет о 300 тыс. военнослужащих.

Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 км от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF выяснила, что это ракета "воздух - земля" с надписями на русском языке - возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. Официального подтверждения этих данных от польских властей и военных нет. Информация засекречена.