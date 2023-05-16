Названы вероятные кандидаты на пост генсека НАТО

Вероятнее всего, пост генерального секретаря НАТО после ухода действующего главы альянса Йенса Столтенберга займет человек, негативно настроенный по отношению к России. Вместе с тем, данная должность является во многом символической, большую часть решений принимают США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Малек Дудаков.

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«Полномочия Столтенберга заканчиваются осенью, после этого он возвращается в Норвегию. Кто его заменит — большой вопрос. Существует большой список возможных кандидатов. К примеру, недавно обсуждался вопрос о том, чтобы новым генсеком сделать действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Есть варианты с кем-то из восточно-европейских ястребов, из политиков Северной Европы, но тоже негативно настроенных по отношению к России», — рассказал Дудаков.

Еще одной обсуждаемой кандидатурой, по словам Дудакова, является бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин. Ее назначение, как считает политолог, было бы достаточно символичным, поскольку именно она добилась вступления в НАТО новой страны впервые за долгое время.

Также Дудаков призвал не ждать потепления в отношениях альянса и России после назначения нового генсека, поскольку выбирать его в любом случае будут из негативно настроенных в отношении страны лиц.

«Ну и важно помнить, что должность генсека символическая, он решает не так много кроме каких-то сиюминутных организационных вопросов. В любом случае, блок находится под контролем США, именно там принимаются ключевые решения», — заключил политолог.