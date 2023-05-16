Спецоперация на Украине 16 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 мая 2023 года.

Зеленский заявил, что ВСУ нужно время для наступления

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что Вооруженным силам необходимо время для наступления, сообщает издание «Говорит Москва».

Такое заявление главы государства прозвучало в ходе визита в загородную резиденцию главы британского правительства Риши Сунака. По словам президента, Киев готовит «очень важные контрнаступательные шаги».

Зеленский указал, что требуется «немного времени, но не слишком».

Российские военные нанесли удар по тылу ВСУ в Запорожской области

Российские военные нанесли массированный удар по скоплению украинских военных, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на заявление председателя регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Это произошло в ближнем тылу в Запорожской области.

Удар был нанесен в районе города Орехов в Запорожской области. Для этого применялись две батареи реактивной и ствольной артиллерии.

Беспилотный грузовик «Урал» может появиться в зоне СВО

Российский беспилотный грузовик «Урал» можно применять в зоне проведения специальной военной операции для транспортировки грузов, сообщает «Свободная пресса».

В настоящее время он проходит тестирование в условиях реального производства по перевозке грузов. Как говорят разработчики, использование грузовика также может компенсировать нехватку внутризаводских гражданских перевозках.