Боевой робот "Маркер" испытали пуском ракет

«Там достаточно много энергетики. "Маркер" весь электрический, и у него есть своя дизель-генераторная установка. То есть он может работать автономно больше тысячи километров или несколько суток без взаимодействия с человеком. Мы можем туда поставить и лазерные системы», — уточнил исполнительный директор.