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Раскрыты местонахождение и задачи российских «Маркеров»

В настоящее время все робототехнические платформы «Маркер» находятся «очень близко» к зоне специальной военной операции (СВО), где идет работа по применению ими ракетного и стрелкового вооружений. Местонахождение и задачи российских перспективных роботов раскрыл ТАСС исполнительный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Боевой робот "Маркер" испытали пуском ракет
© РИА Новости

«Идет работа по отладке технологий по применению различных решений, таких как нагрузка в виде стрелкового оружия, гранатометного оружия, ну и ракетного, такого как "Корнет", для противодействия силам противника», — сказал руководитель.

Дудоров не исключил, что в будущем «Маркер» может получить лазерное оружие, однако в настоящее время работы по этому направлению приостановлены.

«Там достаточно много энергетики. "Маркер" весь электрический, и у него есть своя дизель-генераторная установка. То есть он может работать автономно больше тысячи километров или несколько суток без взаимодействия с человеком. Мы можем туда поставить и лазерные системы», — уточнил исполнительный директор.

В январе бывший гендиректор «Роскосмоса» и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что первые четыре робототехнические платформы «Маркер» готовы для отправки в Донбасс. В феврале он показал видео с их прибытием в регион.

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