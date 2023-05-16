Полковник назвал скрытую цель атак ВСУ по российским нефтебазам
Украинские войска атакуют нефтебазы России, чтобы лишить армию РФ топлива, что позволит остановить передвижение в рамках специальной военной операции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на полковника в отставке Михаила Тимошенко.
По его словам, для этого можно использовать дроны. Они нанесут серьезные повреждения, так как там «достаточно тонкостенная емкость, которая содержит топливо: соляр, бензин, масла».
«Если вы сожжете содержимое резервуаров, вы лишите противника возможности двигаться», — заявил он.
Если нефтебазы поджигают или взрывают, то Россия лишается возможности двигаться до тех пор, пока не будет завезено топливо в новое место.
11 мая стало известно об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов по Клинцовской нефтяной базе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Тоже самое произошло и 14 мая. Два снаряда были сброшены на нефтебазу с дронов.