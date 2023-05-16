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Стало известно о взятии российскими военными Масютовки в Харьковской области

«Русская Весна» сообщила о взятии российскими военными села Масютовка в Харьковской области на купянском направлении.

Стало известно о взятии российскими военными Масютовки в Харьковской области
© globallookpress.com

Отмечается, что населенный пункт распложен в низине и практически разрушена, однако на близлежащих высотах на другом берегу реки Осклол укрепились Вооруженные силы Украины (ВСУ) и контролировали низину огнем артиллерии и пулеметов.

Стало известно, что в штурме украинского укрепрайона участвовали бойцы «Роты Z» из бывших заключенных, пятеро из них перешли реку и закидали позицию противника гранатами, они удерживали опорный пункт до подхода пехоты в Масютовку и окрестности.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач назвал главное преимущество, которым обладают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название города — Бахмут). По его словам, у них имеются значительные разведывательные возможности.

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