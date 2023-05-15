La Stampa: Украина получила ракетный комплекс SAMP-T

La Stampa: Украина получила французско-итальянский ракетный комплекс SAMP-T
Украина получила французско-итальянский зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T, пишет газета La Stampa.
По данным издания, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение поставок вооружения Киеву по итогам своих переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже.
Также стало известно, что президент Макрон обсудил с Зеленским срочные военные и гуманитарные потребности Киева. Он напомнил о неизменной поддержке Францией и Европой Украины в плане восстановления ее законных прав и защиты ее фундаментальных интересов.
До этого Зеленский, который ранее находился в ФРГ с визитом, заявил, что нужно снять все ограничения на поставку Киеву оружия, передает его пресс-служба.
По информации пресс-службы, на встрече присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-канцлер — министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, руководитель МИД Анналена Бербок, глава Минобороны Борис Писториус, министр финансов Кристиан Линднер и глава МВД Нэнси Фезер.