La Stampa: Украина получила ракетный комплекс SAMP-T

Украина получила французско-итальянский зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T, пишет газета La Stampa.

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По данным издания, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение поставок вооружения Киеву по итогам своих переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже.

Также стало известно, что президент Макрон обсудил с Зеленским срочные военные и гуманитарные потребности Киева. Он напомнил о неизменной поддержке Францией и Европой Украины в плане восстановления ее законных прав и защиты ее фундаментальных интересов.

До этого Зеленский, который ранее находился в ФРГ с визитом, заявил, что нужно снять все ограничения на поставку Киеву оружия, передает его пресс-служба.