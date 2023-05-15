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La Stampa: Украина получила французско-итальянский ракетный комплекс SAMP-T

Украина получила французско-итальянский зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T, пишет газета La Stampa.

La Stampa: Украина получила ракетный комплекс SAMP-T
© Газета.Ru

По данным издания, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение поставок вооружения Киеву по итогам своих переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже.

Также стало известно, что президент Макрон обсудил с Зеленским срочные военные и гуманитарные потребности Киева. Он напомнил о неизменной поддержке Францией и Европой Украины в плане восстановления ее законных прав и защиты ее фундаментальных интересов.

До этого Зеленский, который ранее находился в ФРГ с визитом, заявил, что нужно снять все ограничения на поставку Киеву оружия, передает его пресс-служба.

По информации пресс-службы, на встрече присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-канцлер — министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, руководитель МИД Анналена Бербок, глава Минобороны Борис Писториус, министр финансов Кристиан Линднер и глава МВД Нэнси Фезер.

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