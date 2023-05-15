Пентагон назвал задачу переданных Германии танков Abrams
США направили в Германию подразделение основных боевых танков Abrams, рассказал представитель Пентагона Патрик Райдер. Он пояснил, что эти машины будут использоваться только на учебных полигонах, предназначенных для украинских экипажей, в зону боевых действий они отправлены не будут, пишет РИА «Новости».
Райдер уточнил, что направленные в ФРГ танки предназначены исключительно для использования в рамках учебного процесса. На некоторых из них, добавил он, нет вооружения.
По его словам, в настоящее время те танки, что предназначены для Украины, сняты с консервации и находятся в ремонтных мастерских. Они будут обновлены и подготовлены для участия в конфликте.
Ранее в Пентагоне заявили, что Abrams смогут повлиять на ситуацию на фронте. Вместе с тем, они не станут тем средством, который в корне переломит ход противостояния.