Пентагон назвал задачу переданных Германии танков Abrams

США направили в Германию подразделение основных боевых танков Abrams, рассказал представитель Пентагона Патрик Райдер. Он пояснил, что эти машины будут использоваться только на учебных полигонах, предназначенных для украинских экипажей, в зону боевых действий они отправлены не будут, пишет РИА «Новости».

Райдер уточнил, что направленные в ФРГ танки предназначены исключительно для использования в рамках учебного процесса. На некоторых из них, добавил он, нет вооружения.

По его словам, в настоящее время те танки, что предназначены для Украины, сняты с консервации и находятся в ремонтных мастерских. Они будут обновлены и подготовлены для участия в конфликте.