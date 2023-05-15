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Пентагон назвал задачу переданных Германии танков Abrams

США направили в Германию подразделение основных боевых танков Abrams, рассказал представитель Пентагона Патрик Райдер. Он пояснил, что эти машины будут использоваться только на учебных полигонах, предназначенных для украинских экипажей, в зону боевых действий они отправлены не будут, пишет РИА «Новости».

Пентагон назвал задачу переданных Германии танков Abrams
© globallookpress.com

Райдер уточнил, что направленные в ФРГ танки предназначены исключительно для использования в рамках учебного процесса. На некоторых из них, добавил он, нет вооружения.

По его словам, в настоящее время те танки, что предназначены для Украины, сняты с консервации и находятся в ремонтных мастерских. Они будут обновлены и подготовлены для участия в конфликте.

Ранее в Пентагоне заявили, что Abrams смогут повлиять на ситуацию на фронте. Вместе с тем, они не станут тем средством, который в корне переломит ход противостояния.

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