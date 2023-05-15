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МО РФ: российские десантники отразили контратаку украинских формирований

В Минобороны России заявили, что российские десантники отразили атаку украинских военнослужащих с помощью гранатометов. Об этом ведомство сообщило журналистам.

МО РФ: российские десантники отразили контратаку украинских формирований
© РИА Новости

Как утверждает министерство, десантники заняли район, ранее взятый штурмовыми отрядами ВДВ, и оборудовали опорные пункты. Затем они выдвинулись навстречу готовящимся к атаке украинским военнослужащим и огнем из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» нанесли огневое поражение противнику, добавили в Минобороны.

Ранее российские войска сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе Новогродовки в Донецкой народной республике. По информации министерства обороны, самолет сбили подразделения истребительной авиации ВКС РФ.

Портал «Русская весна» сообщал, что крушение вертолетов Ми-8, а также истребителей Су-34 и Су-35 в Брянской области стало ответом на удары Воздушно-космических сил Российской Федерации.

До этого Минобороны России сообщало об отражении атак ВСУ, пытавшихся прорвать оборону в Артемовске (украинское название — Бахмут).

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