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Китайский генерал рассказал об особенностях украинского конфликта

Украинский кризис показал, что конфликты теперь ведутся не только на поле боя, заявил командующий западным военным округом Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал Ван Хайцзян. Об этом пишет South China Morning Post.

Китайский генерал рассказал об особенностях украинского конфликта
© globallookpress.com

По его словам, украинский конфликт представляет собой гибридную войну, которая включает не только боевые действия, но и конфронтацию в сфере информации, финансов. Он призвал Пекин готовиться к такой войне: повышать боеспособность войск, использовать передовые технологии, наращивать общую национальную мощь.

«Военные конфронтации переплелись с битвами в политической, финансовой, технологической, киберпространственной и когнитивной сферах», — рассказал он об особенностях украинского конфликта.

Хайцзян посоветовал властям КНР проводить больше учений, а также участвовать в миротворческих операциях на территории других стран.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин призвал военнослужащих страны сосредоточить внимание на подготовке к военным действиям.

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