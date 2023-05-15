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Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 15 мая, посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО республики. В ходе визита он отметил, что на фоне инцидента в Брянской области зенитчики и летчики находятся в повышенной боевой готовности, пишет Минобороны РБ в своем Telegram-канале.

Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один
© РИА Новости

Лукашенко призвал военачальников обойтись без «великих докладов и запугиваний». Он пояснил, что его интересует текущая обстановка на границах республики.

Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая

Президент подчеркнул, ознакомившись с рапортами офицеров, что обстановка в Белоруссии не является критической. Вместе с тем, зафиксирован ряд настораживающих факторов.

Лукашенко напомнил, что три дня назад в Брянской области «были сбиты четыре воздушных судна». После этого, уточнил глава республики, войска ПВО были переведены в степень готовности номер один.

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