Войска ПВО Белоруссии перевели в готовность номер один
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 15 мая, посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО республики. В ходе визита он отметил, что на фоне инцидента в Брянской области зенитчики и летчики находятся в повышенной боевой готовности, пишет Минобороны РБ в своем Telegram-канале.
Лукашенко призвал военачальников обойтись без «великих докладов и запугиваний». Он пояснил, что его интересует текущая обстановка на границах республики.
Президент подчеркнул, ознакомившись с рапортами офицеров, что обстановка в Белоруссии не является критической. Вместе с тем, зафиксирован ряд настораживающих факторов.
Лукашенко напомнил, что три дня назад в Брянской области «были сбиты четыре воздушных судна». После этого, уточнил глава республики, войска ПВО были переведены в степень готовности номер один.