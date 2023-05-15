Небензя: накачка Украины оружием продолжается

Запад продолжает накачивать Украину с каждым днем все более изощренным оружием, хотя кажется, что дальше уже некуда. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"С каждым днем, когда в плане накачки Украины оружием, казалось бы, двигаться дальше некуда, поступают новые сообщения о поставках все более тяжелого и изощренного западного вооружения: РСЗО HIMARS, снарядов с обедненным ураном, дальнобойных ракетных систем и так далее", - сказал он.

"Все эти вооружения, поставляемые сидящими, в том числе, сейчас напротив нас членами Совета Безопасности, так пекущимися насчет гуманитарных последствий конфликта на Украине, ежедневно убивают гражданских людей, женщин и детей, разрушают больницы и школы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Весь военный потенциал НАТО нацелен на них. Киевские власти открыто бравируют тем, что они юридически имеют право уничтожать все, что находится на упомянутых территориях", - указал Небензя.