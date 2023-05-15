СМИ: обороноспособность Великобритании оказалась под ударом
Замена классических военно-транспортных самолетов C-130J Hercules на Atlas A400M ударит по обороноспособности Соединенного Королевства, пишет военный эксперт Дебора Хейнс в статье для Sky News.
Автор статьи отметила, что проанализировала данные о новом типе транспортного самолета. Выяснилось, что при эксплуатации Atlas A400M до сих наблюдаются значительные проблемы.
Кроме того, этот тип воздушного судна до сих пор не допущен к выполнению ряда ключевых операций, пояснила обозреватель.
По ее словам, эксперты заявляют, что замена проверенных самолетов на более современные, но проблемные, оставит королевство «опасно незащищенным».
Британские военные, в свою очередь, высказываются о планах Минобороны страны еще жестче. Они полагают, что замена является откровенным сумасшествием, пояснила Хейнс.