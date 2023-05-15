Германия поставит Киеву еще четыре системы ПВО IRIS-T
ФРГ в рамках нового пакета помощи передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщила представитель министерства обороны Германии Надине Крюгер, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что в общей сложности будет поставлено восемь систем ПВО.
Ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Североатлантический альянс не намерен предлагать Украине членство в блоке. По данным источников издания, вместо членства НАТО предложит Киеву немедленную помощь, сообщает «Радиоточка НСН».