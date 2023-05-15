Германия поставит Киеву еще четыре системы ПВО IRIS-T

ФРГ в рамках нового пакета помощи передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщила представитель министерства обороны Германии Надине Крюгер, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что в общей сложности будет поставлено восемь систем ПВО.