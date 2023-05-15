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Генерал НАТО: Украине не хватит одного наступления

Экс-заместитель Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе, британский генерал в отставке Ричард Ширрефф заявил, что Украина не сможет добиться своих целей единственным наступлением. Об этом сообщает Sky News.

В беседе с телеканалом Ширрефф заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в рамках турне по Европе необходимо добиться от западных стран совместной декларации с общением, что Киеву дадут все средства для достижения его целей, «без каких-либо ограничений»

«И это, в частности, означает, дать им [украинцам - прим.ред.] истребители и боеприпасы», - подчеркнул генерал.

По его словам, со стратегической точки зрения, Зеленский должен получить зеленый свет со стороны всех западных столиц на присоединение Украины к НАТО.

Ширрефф добавил, что западные страны должны были поставить Киеву все необходимое оружие еще год назад.

«Итог [затягивания поставок], конечно, в том, что Украине придется приложить огромные усилия, чтобы добиться успеха своим наступлением. Возможно, потребуются последовательные масштабные наступательные действия, на которые уйдут месяцы и даже годы», - заключил он.

Пушилин заявил, что ВСУ ещё не начали контрнаступление

Информация о готовящемся наступлении Украины появляется в последние несколько месяцев. Журнал Newsweek писал со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона, что наступление ВСУ запланировано на 30 апреля, а украинский премьер Денис Шмыгаль допускал, что оно может начаться только летом 2023 года.

В мае Зеленский заявил, что Киеву нужно больше времени, чтобы начать наступление, так как ВСУ все еще ждут поставок военной помощи.

Зеленский охарактеризовал новые бригады ВСУ как готовые к боям, но подчеркнул, что армия все еще ждет бронетехники, поступающей партиями.

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