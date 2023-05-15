Британский генерал заявил, что Киев может лишиться помощи Запада без успехов в наступлении
Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что Украина может остаться без помощи западных партнеров без успехов в контрнаступлении. Его слова передает радио Times.
«Очень важно, чтобы украинцы действительно эффективно начали это наступление в нужное время ... Альтернатива состоит в том, что война может затянуться... в конечном счете, в пользу Путина, и, вероятно, поддержка Запада ослабнет», — отметил Даннат.
Ранее ТАСС со ссылкой на совместное заявление президентов Франции и Украины по итогам их встречи в Елисейском дворце сообщало, что Франция оснастит несколько батальонов ВСУ бронемашинами и колесными танками AMX-10RC.
До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе совместной пресс-конференции говорили, что на саммите G7 Евросоюз намерен настаивать на расширении военной помощи Украине.