Российский танкист рассказал о бое с Leopard

«Позавчера Leopard вышел отработать наши позиции, мы сразу выдвинулись на встречный бой. С "Леопардом" это первый случай. Наша дежурная бронегруппа выдвинулась на прямую наводку. Наш экипаж первый дал ему (открыл огонь — прим. «Ленты ру»), не попал, помешал рельеф местности. Он [Leopard] это заметил и начал уходить, отступил», — сказал комбат.