Российские войска ликвидировали две украинские ДРГ в ЛНР

Российские войска ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что за сутки российские войска уничтожили более 75 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), две боевые бронированные машины, три пикапа, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.