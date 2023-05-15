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Российские войска ликвидировали две украинские ДРГ в ЛНР

Российские войска ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Российские войска ликвидировали две украинские ДРГ в ЛНР
© РИА Новости

«Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что за сутки российские войска уничтожили более 75 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), две боевые бронированные машины, три пикапа, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

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