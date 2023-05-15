США не подтвердили сообщения о сбитой системой ПВО России ракете Storm Shadow

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не смог подтвердить информацию о том, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили крылатую ракету Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом 15 мая заявило представительство Луганской народной республики: там считают, что по Луганску был нанесен удар крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате атаки было повреждено административное здание, два легковых автомобиля, а также выбиты стекла в семи многоквартирных домах.