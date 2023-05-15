Украинские войска потеряли до 145 человек на купянском направлении

За минувшие сутки украинские войска потеряли до 145 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По местам дислокации украинских сил отработали подразделения российской группировки войск «Запад», уточнили в военном ведомстве.

Помимо живой силы, российские военнослужащие на указанном направлении уничтожили две бронемашины противника, а также два артиллерийских орудия, в том числе самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» калибра 122 миллиметра.

Помимо этого, за прошедшие сутки истребительная авиация ВКС России сбила два украинских вертолета в небе над Донецкой народной республикой.