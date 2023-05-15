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В Польшу прибыли две первые установки американской РСЗО HIMARS

Две первые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS прибыли в понедельник в Польшу. Об этом заявил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

В Польшу прибыли две первые установки американской РСЗО HIMARS
© РИА Новости

"Сегодня в Польшу прибыли две первые установки HIMARS", - сказал министр на торжественной церемонии приема новых РСЗО в состав польских вооруженных сил. "Наша цель заключается в том, чтобы как можно сильнее укрепить польскую армию", - добавил министр, слова которого приводит телеканал TVP.

Договор о поставках польской армии РСЗО этой системы был подписан в 2019 году. В соответствии с ним до конца этого года Польша должна получить в общей сложности 20 установок HIMARS, включая две учебных.

Стоимость сделки составила $414 млн.

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