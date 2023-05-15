В Польшу прибыли две первые установки американской РСЗО HIMARS

Две первые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS прибыли в понедельник в Польшу. Об этом заявил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.
"Сегодня в Польшу прибыли две первые установки HIMARS", - сказал министр на торжественной церемонии приема новых РСЗО в состав польских вооруженных сил. "Наша цель заключается в том, чтобы как можно сильнее укрепить польскую армию", - добавил министр, слова которого приводит телеканал TVP.
Договор о поставках польской армии РСЗО этой системы был подписан в 2019 году. В соответствии с ним до конца этого года Польша должна получить в общей сложности 20 установок HIMARS, включая две учебных.
Стоимость сделки составила $414 млн.