В Польшу прибыли две первые установки американской РСЗО HIMARS

"Сегодня в Польшу прибыли две первые установки HIMARS", - сказал министр на торжественной церемонии приема новых РСЗО в состав польских вооруженных сил. "Наша цель заключается в том, чтобы как можно сильнее укрепить польскую армию", - добавил министр, слова которого приводит телеканал TVP.