ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО.
Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: г. Донецк (Куйбышевский район), выпущено семь ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.
Ранее мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщал, что над стадионом «Донбасс Арена» в Донецке сработали силы ПВО.