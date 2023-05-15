"Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины. Еще раз повторяем, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход СВО, но, безусловно, это ведет к дальнейшему разрушению [отношений], это ведет к дальнейшим ответным действиям. То есть для Украины это историю делает гораздо сложнее", - пояснил Песков.