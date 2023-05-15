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Кремль негативно оценил планы Британии о поставке Украине дополнительных вооружений

Кремль негативно относится к планам Великобритании поставить Украине дополнительные вооружения, но это не повлияет на ход спецоперации, подчеркнул в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы относимся к этому чрезвычайно негативно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Британия намерена отправить новый пакет военной помощи Киеву в ближайшие месяцы

"Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины. Еще раз повторяем, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход СВО, но, безусловно, это ведет к дальнейшему разрушению [отношений], это ведет к дальнейшим ответным действиям. То есть для Украины это историю делает гораздо сложнее", - пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена поставить Украине сотни дополнительных зенитных ракетных комплексов и беспилотных авиационных систем, в том числе сотни ударных беспилотников большей дальности действия с радиусом более 200 км. Как ожидается, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в Лондоне проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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