Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил участников VIII международного фестиваля «Старт в науку», сообщает Минобороны России.

Фестиваль инновационных научных идей открылся в Тверском суворовском военном училище. Церемония закрытия запланирована на 17 мая. В рамках мероприятий фестиваля кадеты со всей страны и ближнего зарубежья представят свои научные разработки.

На торжественной церемонии присутствовал начальник Управления военного образования - замначальника Главного управления кадров Минобороны Игорь Муравлянников. В ходе своего выступления он передал приветствие участникам фестиваля от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Поиск и поддержка молодых талантов - важный аспект предпрофессиональной подготовки воспитанников довузовских образовательных учреждений в странах Содружества Независимых Государств. Обладая необходимой творческой энергией и смелой инициативой, вы продемонстрировали незаурядные способности в сфере прикладных исследований, создании перспективных образцов техники», - говорится в приветствии Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства в своем обращении указал на важный вклад воспитанников довузовских образовательных учреждений в развитие инженерной мысли. Он выразил уверенность в том, что молодые таланты будут генерировать новые идеи и опережать время.

В этом году в фестивале участвуют команды из 32 училищ российского Минобороны. Зарубежье представлено Минским суворовским военным училищем и Кыргызским национальным военным лицеем. Авторы лучших работ станут участниками форума «Армия». Их идеи рассмотрят военные эксперты.

Год назад кадетский фестиваль «Старт в науку» прошел в Москве. Его участники представляли свои проекты. Первое место получила команда воспитанниц пансиона Минобороны. Всего было заявлено 60 дисциплин - от прикладной математики до истории.