В ЛНР подтвердили удар по Луганску ракетами Storm Shadow

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) подтвердило информацию о том, что удар по Луганску был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.