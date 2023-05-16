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ВСУ обстреляли приграничный российский регион с помощью фосфорных бомб

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область с помощью фосфорных бомб. О происшествии в приграничном российском регионе сообщается в Telegram-канале Mash.

ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью фосфорных бомб
© РИА Новости

По сведениям издания, всего прилетело восемь зажигательных снарядов. Предположительно, противник стрелял из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Под атакой украинской стороны оказалось село Старый Хутор в Валуйском районе в двух километрах от границы. До ближайших домов — всего 250 метров. В результате происшествия пострадавших нет.

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