Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область с помощью фосфорных бомб. О происшествии в приграничном российском регионе сообщается в Telegram -канале Mash.

По сведениям издания, всего прилетело восемь зажигательных снарядов. Предположительно, противник стрелял из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Под атакой украинской стороны оказалось село Старый Хутор в Валуйском районе в двух километрах от границы. До ближайших домов — всего 250 метров. В результате происшествия пострадавших нет.