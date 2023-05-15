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Артиллеристам ЮВО вручили на передовой нагрудные знаки «Гвардия»

Военнослужащим гвардейской артиллерийской бригады Южного военного округа вручили нагрудные знаки «Гвардия».

Артиллеристам ЮВО вручили на передовой нагрудные знаки «Гвардия»
© Минобороны России

Кадры церемонии, которая проходила на передовой, публикует Министерство обороны России. В начале мая бригаде было присвоено наименование «гвардейская» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.

В описании к видеозаписи сказано, что свыше 90% бойцов бригады уже получили госнаграды за выполнение задач в зоне спецоперации. На поле боя артиллеристы проявляют высокие профессиональные и личные качества. Каждый день наши военнослужащие громят неприятеля, бьют по технике противника, наносят удары по укреплениям и отрабатывают по командным пунктам украинских боевиков.

Ранее мы рассказывали, как бойцы отряда «Шторм» готовятся на полигоне в ЛНР с применением «лазеров».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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