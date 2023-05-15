Артиллеристам ЮВО вручили на передовой нагрудные знаки «Гвардия»

Кадры церемонии, которая проходила на передовой, публикует Министерство обороны России. В начале мая бригаде было присвоено наименование «гвардейская» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.

В описании к видеозаписи сказано, что свыше 90% бойцов бригады уже получили госнаграды за выполнение задач в зоне спецоперации. На поле боя артиллеристы проявляют высокие профессиональные и личные качества. Каждый день наши военнослужащие громят неприятеля, бьют по технике противника, наносят удары по укреплениям и отрабатывают по командным пунктам украинских боевиков.