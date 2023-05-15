Марочко заявил об ударе по Луганску британской крылатой ракетой Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, нанесли удар по Луганску крылатой ракетой Strom Shadow, переданной Киеву Великобританией, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Утром 15 мая экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировали два взрыва. Затем стало известно, что удар нанесли по зданию бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ).