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Пушилин: российские военные заняли в Артёмовске ключевые высотки

Силы России заняли в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР ключевые высотки, продвигаются вперёд.

Пушилин: российские военные заняли в Артемовске ключевые высотки
© РИА Новости

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что российские силы в Артёмовске продвигаются вперёд.

«Та часть высотных районов, которая пока остаётся под контролем украинского режима, зачищается, противник уничтожается... Заняты определённые высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», — заявил Пушилин.

Ранее штурмовыми отрядами был освобождён квартал в северо-западной части города Артёмовска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.

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