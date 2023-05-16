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Пушилин сообщил о взятии нескольких укреплений ВСУ на авдеевском направлении

Российские силы взяли под контроль несколько укрепрайонов украинских военных на авдеевском направлении. Об этом во вторник сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин сообщил о взятии нескольких укреплений ВСУ на авдеевском направлении
© ТАСС

"Наши ребята продвигаются и в направлении Первомайского, есть за последние периоды улучшения позиций, то есть несколько укрепрайонов противника взяли, причем это и с другой стороны Авдеевки тоже", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Пушилин отметил, что на позициях "в шаговой доступности" уже видно Авдеевский коксохимический завод.

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