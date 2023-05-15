Во Франции считают вопрос возможной поставки истребителей на Украину преждевременным, заявил представитель Елисейского дворца в комментарии Politico.

«Это обсуждение немного преждевременно», — цитирует его РИА Новости.

По словам чиновника, Украина нуждается сейчас в боевой техника, бронетехнике, танках и артиллерии.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.