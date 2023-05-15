Во Франции назвали преждевременным вопрос возможных поставок истребителей Украине
Во Франции считают вопрос возможной поставки истребителей на Украину преждевременным, заявил представитель Елисейского дворца в комментарии Politico.
«Это обсуждение немного преждевременно», — цитирует его РИА Новости.
По словам чиновника, Украина нуждается сейчас в боевой техника, бронетехнике, танках и артиллерии.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.
До этого Зеленский заявил о планах обратиться к властям Германии с просьбой принять участие в коалиции стран по поддержке ВСУ истребителями.