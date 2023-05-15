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Российский Су-35 сбил ракетами украинский Ми-8 в районе Купянска

Российский истребитель Су-35 сбил ракетами украинский вертолет Ми-8 в районе Купянска. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Российский Су-35 сбил ракетами украинский Ми-8 в районе Купянска
© РИА Новости

«В ходе боевых на Купянском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск “Запад” в районе Купянска ракетной атакой истребителя Су-35 сбит вертолет Ми-8», - сказал он.

Россия начала специальную военную операцию по защите народных республик утром 24 февраля. Цели спецоперации - освободить ЛНР и ДНР, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

По последним данным МО, в общей сложности с начала проведения СВО был уничтожен 231 вертолет.

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