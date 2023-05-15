Мобилизация: последние новости на сегодня 15 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 мая 2023, в материале «Рамблера».

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Процедуру признания бойцов пропавшими без вести упростили

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Военнослужащих теперь будут признавать пропавшими без вести или погибшими уже через полгода после того, как сведения об их местонахождении перестали поступать. Об этом пишет «Парламентская газета».

Издание уточняет, что этот пакет законов вступил в силу с 15 мая. Прежде в России действовала долгая и запутанная процедура: признать бойца погибшим или пропавшим без вести можно было только при условии, что сведения о его местонахождении отсутствуют уже больше года.

Новые нормы сокращают этот срок до шести месяцев.

В ГД пообещали предоставить новую помощь семьям солдат, погибших на Украине

Совершеннолетние дети российских солдат, погибших на территории Украины при участии в боевых действиях, должны иметь право на социальные выплаты от государства, если у них нет других родственников. Такое предложение выдвинули заместитель председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол и первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова, пишет газета «Коммерсантъ».

«В первую очередь выплату надо давать не братьям или сестрам, а детям, пусть они и взрослые», — говорится в документе.

Действующее законодательство предусматривает выплату в 5 миллионов рублей семьям солдат, погибших в ходе специальной военной операции. Деньги полагаются родителям, супругам, детям до 18 лет, иждивенцам и детям до 23 лет, которые учатся в университете в очной форме.

Отличившимся в боях за Артемовск военным РФ вручили награды на боевых позициях

Все отличившиеся в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) военнослужащие получат государственные награды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.