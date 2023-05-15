Спецоперация на Украине 15 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 мая 2023 года.

ВСУ обстреляли маслозавод в Запорожской области

Вооруженные силы Украины атаковали маслозавод в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Пологовского района.

Как говорится в сообщении, украинские военные для атаки использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». Они шесть раз попали в маслоэкстракционный завод в городе Пологи. Сведения о повреждениях или пострадавших в данный момент отсутствуют.

В администрации отметили, что завод не представлял опасности или военной угрозы для армии Украины, однако имеет большое значение для обеспечения местного населения продовольствием. Кроме подсолнечного и соевого масла, завод производил подсолнечный и соевый шрот для откорма скота.

ВСУ сделали укрепления в ряде сел в Харьковской области

Вооруженные силы Украины сделали из ряда сел в Харьковской области укрепленные районы. Об этом рассказал командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) с позывным «Бай» в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что в этих селах уже нет мирных жителей, украинские военнослужащие заняли все сооружения, здания, лесополосы и подвалы для обороны. Танкисты армии РФ ежедневно выезжают в эти районы и атакуют позиции украинских солдат.

ВСУ за день выпустили по городу более 200 снарядов

Армия Украины 38 раз в минувшее воскресенье атаковала Донецк 38 раз, в сумме выпустив более 200 артиллерийских снарядов и 21 ракету из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал мэра города.

Он уточнил, что под обстрел попали Куйбышевский, Петровский, Кировский и Киевский районы, а также поселок городского типа Александровка. Украинская стороны применила 204 снаряда калибра 155 мм и 21 ракету из РСЗО.