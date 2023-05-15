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ВСУ побоялись размещаться в Снигиревке после удара российской авиации

После уничтожения российской авиацией в Снигиревке Херсонской области нескольких подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинские военные боятся располагаться там на постоянной основе. Об этом Юрий Барбашов.

ВСУ побоялись размещаться в Снигиревке после удара российской авиации
© Reuters

По его словам, ВСУ используют этот населенный пункт только как перевалочный центр и логистический пункт для перемещения в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога. «На постоянное расположение там теперь боятся располагать войска и технику», ` заявил Барбашов.

Украинские военные поняли, что в противном случае они «будут сразу же уничтожены» российской армией и в Снигиревке, и в местах следования.

Ранее Юрий Барбашов обвинил ВСУ в попытке переложить ответственность на Россию за разрушение школы в селе Васильевка. Он отметил, что в ночь с 15 на 16 апреля российские военные поразили несколько украинских объектов. При попытке отразить удары несколько ракет противовоздушной обороны (ПВО) С-300 упали вблизи объектов инфраструктуры, в том числе повредили здание школы.

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