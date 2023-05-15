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В России завершили разработку зенитного комплекса «Птицелов» для ВДВ

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) завершил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для ВДВ России. Об этом РИА Новости сообщили в госкорпорации.

В РФ завершили разработку зенитного комплекса «Птицелов» для ВДВ
© Maksim Konstantinov / Global Look Press

Там напомнили, что на базе БМП-3 ранее был создан зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем «Сосна», который продолжает проходить испытания. Он оснащен двумя пусковыми установками под 12 ракет «Сосна-Р». Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ.

Ракета «Сосна-Р» способна поражать цели в воздухе на расстоянии до 10 километров и высоте до 5 километров и развивать скорость до 900 метров в секунду. Комплекс «Птицелов» отличается от однотипного ЗРК на базе БМП-3 возможностью десантирования из военно-транспортных самолетов парашютным способом.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что БМП-3 превосходит американские машины по вооружению, поскольку имеет 100-миллиметровую основную пушку, 30-миллиметровую автоматическую пушку, возможность установки переносного зенитного ракетного комплекса.

В мае «Ростех» сообщил, что «Курганмашзавод» передал Министерству обороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3.

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