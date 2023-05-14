Армия Израиля сообщила об ударах по двум постам ХАМАС в секторе Газа

Военные Вооруженных сил Израиля вечером в воскресенье, 14 мая, нанесли удары по двум военным постам палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Атака стала ответом на произведенный ранее ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом заявили в пресс-службе израильской армии, передает ТАСС.

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Как заявили в пресс-службе, удары были нанесены по двум военным постам, расположенным в северной части сектора Газа.

В воскресенье в Армии обороны Израиля сообщили, что базирующиеся в секторе Газа палестинские группировки после продолжительного перерыва снова запустили ракету по израильской территории.

14 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные вооруженных сил страны уничтожили во время операции «Щит и стрела» в секторе Газа всю верхушку палестинского радикального движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России).