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Порошенко: Украина не ждет истребителей для начала контрнаступления

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала Sky News заявил, что Киев не ждет истребителей для начала контрнаступления.

Порошенко: Украина не ждет истребителей для начала контрнаступления
© Газета.Ru

"Мы сомневаемся, что истребители прибудут как можно скорее. Это пункт первый. Второй пункт – мы не ждем истребителей для начала контрнаступления", - сказал он.

По словам Порошенко, контрнаступление станет "шоком", оно может начаться в любом месте и на любом направлении.

Говоря о ситуации в Бахмуте, экс-президент признал, что Украина понесла большие потери.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин с рабочим визитом. Там он встретился с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и провел совместную пресс-конференцию с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Зеленский заявил, что Украина работает над созданием "коалиции истребителей", а также назвал необходимые условия для начала наступления. Канцлер ФРГ в свою очередь заявил, что мир на Украине невозможен без вывода российских войск.

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