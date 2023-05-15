Порошенко: Украина не ждет истребителей для начала контрнаступления

"Мы сомневаемся, что истребители прибудут как можно скорее. Это пункт первый. Второй пункт – мы не ждем истребителей для начала контрнаступления", - сказал он.

По словам Порошенко, контрнаступление станет "шоком", оно может начаться в любом месте и на любом направлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин с рабочим визитом. Там он встретился с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и провел совместную пресс-конференцию с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Зеленский заявил, что Украина работает над созданием "коалиции истребителей", а также назвал необходимые условия для начала наступления. Канцлер ФРГ в свою очередь заявил, что мир на Украине невозможен без вывода российских войск.