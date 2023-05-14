В Великобритании на военной верфи неизвестные нанесли повреждения фрегату HMS Glasgow. В связи с инцидентом начато расследование, пишет Sky News.

Пресс-служба BAE Systems отметила, что на корабле осуществляется прокладка большого количестве кабелей. В общей сложности, необходимо проложить свыше 23 тысяч единиц.

Во время работ было обнаружено, что часть кабелей получила повреждения. Предварительно, работу системы энергообеспечения намеренно нарушили неизвестные злоумышленники.

Представитель компании подчеркнул, что на фоне этой ситуации, было немедленно инициировано внутреннее расследование. Работы на судне были временно приостановлены.