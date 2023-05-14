$77.20+1.3284.25+1.36

В Великобритании неизвестные намеренно повредили строящийся военный корабль

В Великобритании на военной верфи неизвестные нанесли повреждения фрегату HMS Glasgow. В связи с инцидентом начато расследование, пишет Sky News.

Пресс-служба BAE Systems отметила, что на корабле осуществляется прокладка большого количестве кабелей. В общей сложности, необходимо проложить свыше 23 тысяч единиц.

Британия списала за год шесть кораблей Королевского флота

Во время работ было обнаружено, что часть кабелей получила повреждения. Предварительно, работу системы энергообеспечения намеренно нарушили неизвестные злоумышленники.

Представитель компании подчеркнул, что на фоне этой ситуации, было немедленно инициировано внутреннее расследование. Работы на судне были временно приостановлены.

Напомним, что HMS Glasgow достраивается на верфи, расположенной в Скотстоуне, пригороде Глазго. Он относится к классу City, предназначен для перевозки вертолетов и небольших катеров. В рамках серии планируется построить 8 кораблей.

15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий