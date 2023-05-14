Белоруссия разместила ракетные комплексы на западных границах

Белоруссия разместила тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на западных границах. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны республики.

Вооруженные силы Белоруссии проводят проверку боеготовности. На указанных участках местности действуют ряд подразделений от механизированных соединений, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии.

«Армия четко демонстрирует: на любую попытку агрессии в отношении Белоруссии мгновенно ответят наш "Полонез" и "Точка"», — прокомментировал проверку ведущий телеканала «ВоенТВ» в опубликованном министерством видео.

О проверке боевой готовности в Белоруссии стало известно в апреле. В ее рамках механизированное соединение с силами противовоздушной обороны (ПВО) должны отработать ряд учебно-боевых задач, включая организацию охрану и оборону района, а также его инженерное оборудование.