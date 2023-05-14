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Шольц проигнорировал просьбу Зеленского об истребителях

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проигнорировал просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках боевых самолетов, пишет Die Welt.

Шольц проигнорировал просьбу Зеленского об истребителях
© РИА Новости

Отмечается, что во время пресс-конференции украинский лидер обратился к канцлеру с просьбой о направлении ВСУ истребителей.

Шольц ответил, что Берлин в 2022-2023 годах направил украинским военным большое количество вооружений и военной техники.

В пакеты военной помощи вошли современные комплексы ПВО, уточнил канцлер. Он добавил, что именно на поставках ЗРК Германия намеревается сосредоточиться в дальнейшем.

В Киеве назвали цель получения истребителей

Канцлер подчеркнул, что желает, чтобы противостояние на Украине завершилось справедливым миром как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что расчеты ЗРК IRIS-T, полученного из Германии в составе одного из пакетов военной помощи, сбили в небе над Киевом БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства. Эта мера была обусловлена тем, что беспилотник потерял управление из-за технической неисправности и мог представлять опасность для города.

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