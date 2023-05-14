Шольц проигнорировал просьбу Зеленского об истребителях
Канцлер ФРГ Олаф Шольц проигнорировал просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках боевых самолетов, пишет Die Welt.
Отмечается, что во время пресс-конференции украинский лидер обратился к канцлеру с просьбой о направлении ВСУ истребителей.
Шольц ответил, что Берлин в 2022-2023 годах направил украинским военным большое количество вооружений и военной техники.
В пакеты военной помощи вошли современные комплексы ПВО, уточнил канцлер. Он добавил, что именно на поставках ЗРК Германия намеревается сосредоточиться в дальнейшем.
Канцлер подчеркнул, что желает, чтобы противостояние на Украине завершилось справедливым миром как можно быстрее.
Ранее сообщалось, что расчеты ЗРК IRIS-T, полученного из Германии в составе одного из пакетов военной помощи, сбили в небе над Киевом БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства. Эта мера была обусловлена тем, что беспилотник потерял управление из-за технической неисправности и мог представлять опасность для города.