Шольц проигнорировал просьбу Зеленского об истребителях

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проигнорировал просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках боевых самолетов, пишет Die Welt.

Отмечается, что во время пресс-конференции украинский лидер обратился к канцлеру с просьбой о направлении ВСУ истребителей.

Шольц ответил, что Берлин в 2022-2023 годах направил украинским военным большое количество вооружений и военной техники.

В пакеты военной помощи вошли современные комплексы ПВО, уточнил канцлер. Он добавил, что именно на поставках ЗРК Германия намеревается сосредоточиться в дальнейшем.

Канцлер подчеркнул, что желает, чтобы противостояние на Украине завершилось справедливым миром как можно быстрее.