Президент Зеленский заявил, что у ВСУ нет сил и оружия для атаки на территории России
У Украины нет ни намерения, ни достаточного количества оружия, чтобы наносить удары по территории России во время контрнаступления, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине, пишет РИА Новости.
“Мы не атакуем территорию России <…> На это у нас нет ни сил, ни времени. И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать”, — говорит Зеленский.
Такой ответ от главы киевского режима прозвучал на вопрос, считает ли он возможным занять часть российской территории в ходе гипотетического контрнаступления для усиления переговорной позиции.
При этом лидер Незалежной указал, что Украина все еще подготавливает контрнаступление. А если будет неудача, то еще ряд стран начнут думать о необходимости мирных переговоров.
“Но мы почти готовы к успеху”, – заявил Зеленский.