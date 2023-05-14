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Президент Зеленский заявил, что у ВСУ нет сил и оружия для атаки на территории России

У Украины нет ни намерения, ни достаточного количества оружия, чтобы наносить удары по территории России во время контрнаступления, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине, пишет РИА Новости.

Зеленский заявил, что у ВСУ нет сил и оружия для атаки на территории России
© FBM.ru

“Мы не атакуем территорию России <…> На это у нас нет ни сил, ни времени. И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать”, — говорит Зеленский.

Такой ответ от главы киевского режима прозвучал на вопрос, считает ли он возможным занять часть российской территории в ходе гипотетического контрнаступления для усиления переговорной позиции.

При этом лидер Незалежной указал, что Украина все еще подготавливает контрнаступление. А если будет неудача, то еще ряд стран начнут думать о необходимости мирных переговоров.

“Но мы почти готовы к успеху”, – заявил Зеленский.

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